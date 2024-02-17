Боня призналась, что ее мама после пластической операции уехала в Монако: «Идет процесс заживления»

Виктория Боня в 2023 году решилась на пластическую операцию. Она съездила в США к хирургу, который работал со многими известными персонами, включая Беллу Хадид. Бывшая участница «Дома-2» сделала себе «лисьи глазки». А недавно также захотел омолодиться ее мама Галина Ивановна. Светская львица привезла ее в Дубай.
Сначала ее родительница прошла обследования, которые выявили преддиабетное состояние. Ей пришлось проколоть назначенный препарат, а уже потом маму звезды допустили до операции.
17 февраля Боня рассказала, что ее родительница уже уехала в Монако и присматривает за кошкой своей дочки.
«Спасибо, что интересуетесь. Потому, что это очень важный момент сейчас для мамы. На данный момент она в Монако с Мурочкой, восстанавливается и отдыхает. О результатах можно будет судить через пару месяцев. Пока идет процесс заживления!» — поделилась телеведущая.
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Напомним, что сама Боня показала лицо после операции только спустя три месяца. При этом она отмечала, что на восстановаление нужно еще больше времени.
Мама Виктории Бони давно живет в Монако. Фото: соцсети Виктории Бони