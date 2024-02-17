Волочкова заявила, что экс-солистка «Стрелок» Любомская написала на нее заявление о клевете, чтобы пропиариться

Анастасия Волочкова не раз оказывалась в скандальных ситуациях. Уже несколько лет она конфликтует со своей соседкой по поселку, которой является экс-солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская. На этот раз певица подала заявление в полицию, обвинив балерину в клевете. Но правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело.

«Я об этом треше никому не интересной тети, пытающейся пропиариться на моем имени за неимением своего, ничего не думаю», – заявила Волочкова, пишет KP.RU.

Она отметила, что сейчас готовится к своему шоу «Одержимость», которое из-за пожара пришлось перенести в другое место. Артистка 25 февраля выступит во Дворце Культуры «Раменское».

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Напомним, что ранее Любомская уже судилась с Волочковой. Она засняла бывшую солистку большого театра, справляющую нужду под кустиком. Тогда балерина обратилась Следственный комитет, чтобы найти автора фото, сделанного на частной территории. А певица подала в суд за оскорбления, так как якобы звезда ее назвала мошенницей. Тогда Екатерине удалось отсудить у Анастасии 360 тысяч рублей.