Настасья Самбурская ответила тем, кто критикует ее игру в сериале «Престиж»: «Вы весьма проницательны!»

Настасья Самбурская даже в начале карьеры не давала себя в обиду. Она часто ставила на место хейтеров. На этот раз актриса предложила обсудить ее работу в сериале «Престиж». Она сыграла девушку, которая легко грубит и оскорбляет людей. И подписчики заметили, что она сыграла стерву. Многие стали ей писать колкие комментарии.

«Самбурская постоянно играет змею. Видно, что по жизни тоже такая», — отметил Tagr898. «Вы весьма проницательны! Я именно такой человек», — ответила ему артистка. «Как же Самбурская убого играет», — высказалась LolitHon. «Не знаю, мне нравится», — с насмешкой отметила Настасья.

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«Можете полюбоваться моей филигранной игрой в сериале "Престиж"», — заявила она, чтобы все оценили ее едкие ответы. Напомним, что у Самбурской не складывается личная жизнь. Она не раз признавалась, что не может встретить достойного мужчину.