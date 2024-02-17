Бузова заявила, что без симпатии не пойдет на свидание с мужчиной: «Осознаю в течение первых пяти секунд»

Ольга Бузова недавно снова подшутила над бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. Она заявила, что раньше он был известным, а теперь о нем никто не знает. Телеведущая после развода так и не встретила вторую половинку. В 38 лет она мечтает о семье и детях. Однако артистка признается, что ей часто делают предложение руки и сердца. Но она хочет настоящей любви.

По словам певицы, ее привлекают мужчины, которые берут инициативу в свои руки. Она также ценит, когда говорят прямо, а не говорят намеками.

«Мне нужно сразу, чтобы сказал: "Во сколько ты освобождаешься? Я за тобой заеду". Но просто так я на свидания не хожу. Я должна чувствовать и ощущать, что это действительно симпатия. Это я осознаю в течение первых пяти секунд. Смотрю на парня и сразу понимаю, нравится мне он или нет. Человек должен быть мне симпатичен», — поделилась Бузова.

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Она вспомнила, что у нее были сложными первые серьезные отношения. Они случились в институте с Артем по имени Артем. Телеведущая назвала ти отношения больными, пишет Prozvezd.