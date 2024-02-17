Телеведущая Собчак засняла подросшего сына в Мещерском парке: «Это лыжник-чемпион ко мне идет?»

Ксения Собчак 17 февраля решила показать, как проводит выходные с сыном Платоном. Она решила устроить активный отдых. Телеведущая привезла наследника в Мещерский лес. Они там покатались на лыжах. Блондинка запечатлела Платона, когда он спустился со склона. Мальчик был в пуховом костюме. У него порозовели щеки после спуска.
«Кто свалился под финал трассы, а? Это лыжник-чемпион ко мне идет? Не чемпион?» – спросила звезда.
«Нет, пока», – ответил ей сын.
«Как же мне нравится Мещерский парк! Как все классно и удобно сделано. Главное утром туда не соваться, а вот в 14 людей мало, снег отличный - красота», – поделилась Собчак.
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Напомним, что с отцом мальчика Максимом Виторганом телеведущая развелась. Она состоит в браке с Константином Богомоловым. Ранее Ксения не стала исключать возможности, что родит еще одного ребенка от режиссера.