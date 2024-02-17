Игорь Крутой показал, как отметил 90-летие своей мамы в США: «Очень жаль, что папа не дожил»

Игорь Крутой в феврале улетел в США. Он не стал скрывать, что для этого у него был важный повод. Там живет его мама Светлана Семеновна. Она отпраздновала свой юбилей.

В честь этого события в Майами приехали все ее родные – сестра композитора Алла, он сам с женой, детьми и внуками. В соцсети Крутой выложил кадры с торжества. Он исполнил любимые песни именинницы. Ее также поздравили внуки, подготовив яркие номера. Именинница получла много комплиментов, цветов и подарков.

Сам Игорь Яковлевич произнес трогательную речь. Он отметил, что восхищается своей мамой.

«Очень жаль, что папа не дожил до всех наших успехов, оставив тебя в 46 лет вдовой... За все 44 года с момента его ухода нам, твоим детям, ни разу не было стыдно, хотя ты осталась одна, будучи совсем молодой женщиной... И сейчас, когда мне самому скоро 70, оглядываясь назад, я понимаю, что в каждом моем успехе есть ты: твоя порядочность, твои неугомонность и максимализм, а самое главное — твоя любовь и нежность!» — заявил композитор.

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