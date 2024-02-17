Малежик признался, что поехал на передачу Малышевой и упал у входа в телевизионный центр: «Пришел к ней с разбитой мордой»

17 февраля Вячеслав Малежик отмечает день рождения. Он признался, что проведет праздник с родными в ресторане, где также споет. Певец увидится с детьми и внуками. Но также он отметил, что будет начеку, так как с ним в такие дни часто стали случаться происшествия. Артист вспомнил, как поехал на съемки к Елене Малышевой «Жить здорово!».

«И пока я шел к ней, чтобы рассказать, как замечательно я борюсь со своими болезнями, я умудрился растянуться на входе в 17-й подъезд телевизионного центра. Пришел к ней с разбитой мордой и со сломанным пальцем. В итоге вышел в эфир я с ссадинами на лице и с пальцем, на который была наложена шина», – пояснил Малежик, пишет «МК».

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Он добавил, что несмотря на произошедшее, ему удалось отыграть концерт с большим успехом. По словам Малежика, все было даже лучше, чем обычно. Теперь ему исполнилось 77 лет. Он заверил, что не хочет жаловаться на здоровье.