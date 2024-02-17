Актер Прилучный увез Брутян в Сочи на горнолыжный курорт: «Это мой первый раз»

Павел Прилучный и Зепюр Брутян устроили себе активный уикенд. Фото: соцсети Зепюр Брутян

Павел Прилучный впервые поставил на лыжи свою молодую жену на Красной поляне.

Павел Прилучный не перестает радовать свою жену Зепюр Бутян. Они ездили в Дубай в начале года. Теперь актер привез ее на выходные в Сочи. Пара решила покататься на горнолыжном курорте. Примечательно, что возлюбленная актера ранее не стояла на лыжах. 

Они оказались на Красной поляне и потом начали  кататься. Павел также устроил романтический сюрприз. Утро они начали с полета на воздушном шаре. Брутян даже попробовала им управлять. Она с воодушевлением прокатилась на подъемнике Роза Хутор.

«Я выбрала лыжи. Это мой первый раз», – призналась жена Павла. 

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Примечательно, что неделю назад бывшая жена Прилучного отдохнула на горнолыжном курорте. Она свозила сына Тимофея и дочку Мию в Шерегеш. Теперь актриса проводит  время с наследниками в Москве. Она всегда скучает по ним, когда ей приходится уезжать на съемки. 

Дети бывают в гостях у папы и ездят с ним в путешествия. Теперь звезда сериала «Мажор» устроил романтичный отдых с женой. Он не перестает восхищаться Брутян. 

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