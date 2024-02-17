Певец Малежик заявил, что ему жалко уехавшую из России Пугачеву: «Она отказалась от той любви, которую имела в нашей стране»

Вячеслав Малежик в свой день рождения дал интервью. 77-летний певец рассказал, что видится с детьми и внуками, а праздник устроит в ресторане, чтобы жене не пришлось готовить. Он также признался, что теперь уже редко видится с коллегами. Более того, артист заявил, что его раздражают все звезды, уехавшие из России, кроме Аллы Пугачевой.

«Честно говоря, Аллу мне очень жалко, она талантливая женщина, и мне не очень понятно, почему она отказалась от той любви, которую она имела в нашей стране. Потому что это та вещь, которая за деньги не покупается», – сказал Малежик.

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Он пояснил, что дружил с Примадонной, когда был в «Веселых ребятах». Артист признался, что она звала его в свой театр песни работать, но он заявил Пугачевой, что не хочет видеть ее в качестве своей начальницы. После этого их общение сошло на нет, пишет «МК».