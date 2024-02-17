Басков подшутил в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором» над кричащим Лазаревым: «Сережа, мои таблетки тебе уже не помогут»

Сергей Лазарев уже давно является главным судьей в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором». Он всегда эмоционально болеет за конкурсантов. И во время третьего выпуска проекта у певца случилась размолвка с этнопродюсером Юрием Романовым.

После выступления коллектива «6B&G», которые исполнили трек «Shackles Praise You» группы Mary Mary, им дали 97 баллов. Романов признался, что не стал болеть за коллектив, так как у них название на исностранном языке, а также он хотел услышать песню на русском. Такая позиция не понравилась Лазареву.

«У нас международный конкурс. Да, он идет на российском телевидении. Мы за талант, откуда бы он к нам не приехал. У нас русские талантливые ребята, и у нас иностранцы талантливые. Нельзя так, нельзя себя выше других ставить», – стал кричать артист.

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На ситуацию отреагировал ведущий Николай Басков. Он решил подшутить над коллегой, чтобы сгладить конфликт.