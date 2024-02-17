Актер Панкратов-Черный опроверг информацию про опухоль печени: «У меня все нормально»

Александр Панкратов-Черный после падения во время гастролей в Норильске сломал ребра. Он вынужден был обратиться к врачам в Москве. Актер травмировал шесть ребер. Вскоре были отменены спектакли с его участием. А накануне появились слухи, что у артиста начались осложнения.

Телеграм-канал SHOT сообщил, что у Панкратова-Черного ушиб легких, а также в них начала скапливаться жидкость. Отмечалось, что у него началась отдышка, а также синее кожа даже от небольших физических нагрузок. В довесок ко всему, якобы у звезды томография показала доброкачественную опухоль печени.

Но Александр Васильевич опроверг слухи. Он пояснил, что осложнений нет. Но пока актер находится под присмотром врачей и не знает, когда может вернуться домой.

«Это клевета! У меня все нормально. Этих проблем у меня нет», — высказался он, пишет KP.RU.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Пока врачи ставят лишь предварительные диагнозы. 74-летнему артисту предстоит пройти обследование.