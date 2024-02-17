Портниха Аксенова заявила, что Пугачева вынуждена жить за границей из-за мужа: «Алла всегда хотела спокойствия»

Алла Пугачева осенью 2023 года находилась на Кипре с семьей. Но, по всей видимости, ей не подошел местный климат. Позже она вернулась в Израиль. Пока неизвестно, где находится Примадонна. Но ее муж Максим Галкин* на днях заснял возлюбленную дома в просторной квартире. После гастролей он привез детям Лизе и Гарри подарки, а День всех влюбленных уже провел в Эстонии, оставив Примадонну с двойняшками.

Портниха и подруга певицы Любовь Аксенова считает, что артистка не говорит ничего, так как не любит внимания к себе.Она вспомнила, что Алла Борисовна даже ругалась из-за этого со вторым мужем Александром Стефановичем, так как ему шумиха нравилась.

«Они даже иногда ссорились по этому поводу. А Алла всегда хотела спокойствия», – подчеркнула Аксенова.

Она уверена, что теперь певица живет за границей только из-за мужа.

«Если бы у них не было общих детей, я уверена, все было бы совсем по-другому», – высказалась портниха, пишет «МК».

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

По ее мнению, Пугачева вернется в Россию, когда дети подрастут и уже смог сами анализировать все происходящее. Любовь пояснила, что Примадонна любит родину и людей, которые живут в России.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.