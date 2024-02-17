Блогер Даня Милохин после победы в первом бою по боксу на ринг в Дубае вышел с российским флагом

Даня Милохин три месяца активно готовился к своему первому бою по боксу. Он под руководством тренеров регулярно тренировался. А его соперником стал блогер-миллионик из Индии Амджал Хана. Ранее 22-летний российский тик-токер заверял, что у его соперника нет шансов.

Но он все же решил, что нужно основательно подготовиться. И 17 февраля в рамках турнира от промоушена Alpha Fight Series Даня выиграл свой первый бой. Уже в первом раунде он вырубил своего противника.

На церемонию награждения блогер вышел с российским флагом и под гимн России. Он извинился, что бой в итоге прошел очень быстро. Милохин решил посвятить бой другу Алишеру Моргенштерну*, которого также поздравил с днем рождения.

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Примечательно, что за свою победу он получил примерно 925 000 рублей. Даня намерен и дальше профессионально заниматься боксом. Недавно в интервью он признался, что стал зарабатывать мало после отъезда из России.Но блогер уверен, что снова сможет не только получать много денег, но и быть популярным.

А вот Моргенштерну* недавно закрыли въезд в Дубай. Также он не может вернутся в Россию, поэтому находится на Бали.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.