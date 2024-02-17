Кристина Асмус стала блондинкой: «Половина волос остались в раковине»

Актриса Кристина Асмус завершила эпопею с выходом из черного цвета волос. Брюнеткой она пробыла буквально несколько недель, того требовали съемки в новом проекте. И теперь, наконец, она вернула себе свой любимый блонд. История оказалась с сюрпризом, и сама звезда не ожидала, что на каком-то этапе, по ее словам, она превратится в Даню Милохина – обнаружит оранжевые пряди на голове.

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Но теперь все переживания позади, и Асмус довольна результатом. Правда, не без потерь. И речь сейчас не про предыдущий оттенок волос, а их количество.

«Половина волос остались в раковине. Запланированного плавного перехода так и не случилось. И знай я, что меня ждет двукратная кислая смывка, трехэтапная щелочная смывка, мелирование, три этапа тонировки... Я бы все равно покрасилась!», - написала актриса.

Асмус показала себя с желанным цветом волос и поблагодарила парикмахера за проделанную работу. Сейчас мастер уже морально готовит Кристину к тому, что ей пойдет быть лысой.