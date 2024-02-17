Звезды сериала «Слово пацана» начали выпускать чипсы

Исполнители главных ролей в сериале «Слово пацана» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач решили выжать из своего звездного часа максимум. Они не только подняли ценник на рекламу у себя в соцсетях, но и занялись бизнесом. Теперь на прилавках можно найти чипсы от «пацанов».

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Запуск собственного бренда снеков Минекаев и Кемстач осуществили буквально на днях. И сейчас можно попробовать чипсы со вкусом сыра, краба, сметаны и лука, а также с шашлыком. На упаковке каждого их видом красуются лица актеров.

Как сообщает сайт KP.RU, Минекаев и Кемстач, за которого в бизнесе выступает его мама Лаура Кемстач, владеют долей в чипсовом бизнесе всего лишь в 16,5% каждый. Остальное – это производители. Причем, это те лица, что выпускают чипсы и лимонад для блогеров Влада Бумаги и Насти Ивлеевой.