Травмированная Лера Кудрявцева готовится к операции: «Жду, пока сойдет отек»

Ведущая ток-шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева на днях получила серьезную травму. Это произошло на репетиции, во время прыжка телеведущая неудачно приземлилась на ногу и порвала связки, а также заработала перелом.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Как у нее сейчас дела, Кудрявцева периодически сообщает поклонникам у себя в Telegram. Оказалось, что травма сложная, просто так не заживет, и требуется помощь врачей.

«Жду, пока сойдет отек. Лежу. Хожу на костылях по квартире (редко). На следующей неделе надо делать операцию. Потом реабилитация», - раскрыла предстоящие планы звезда.

Подписчики поспешили со словами поддержки и попытались успокоить звезду. Кудрявцева сокрушается, мол, 2024 год только начался, а на нее уже свалилось столько несчастий, что скорее бы уже он подошел к концу.