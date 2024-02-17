Геннадий Хазанов отказался убирать портрет Аллы Пугачевой из фойе Театра Эстрады

78-летний Геннадий Хазанов во время своего выступления в столичном Театре музыки и поэзии высказался о собственной эмиграции, а также дал понять, как относится к оскандалившейся Алле Пугачевой.

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Артист опроверг ранее обсуждавшиеся слухи о том, что он перебрался в Латвию, где якобы у него есть недвижимость, и изредка наведывается в Россию, чтобы зарабатывать.

«С чего вы взяли, что я не жил в России? Я уезжаю, когда у меня каникулы, и возвращаюсь. Живу только в Москве. А куда ж я собираюсь? Я работаю», - подчеркнул Хазанов и напомнил, что трудится в Ленкоме.

Про Пугачеву речь зашла, когда Хазанов заговорил о женщинах трудной судьбы. Юморист заявил, что не собирается убирать ее портрет из фойе Театра эстрады, в котором является худруком. Но его заверениям, на это нет никаких оснований. Там, к слову, изображение исполнительницы висит много лет, на этой площадке она регулярно выступала, передает KP.RU.