Регина Тодоренко о первом выпуске пятого сезона шоу «Маска»: «Мы испытали шок, экстаз и возбуждение»

В ближайшее воскресенье, 18 февраля. в эфир телеканала НТВ выйдет первый выпуск юбилейного, пятого, сезона популярного проекта «Маска».

Некоторое время назад стартовали записи программ. И по заверению судей шоу, на этот раз зрителей ждет просто необыкновенное зрелище. Постоянный член судейской коллегии «Маски» Регина Тодоренко рассказала, что пережила бурю эмоций уже на съемках первого выпуска шоу.

«Казалось бы, чего уже ждать? Пятый сезон, все по привычке, все обычно, все друг к другу привыкли. Нет! Мы испытали шок, экстаз и возбуждение», - заинтриговала Регина Тодоренко.

Председательствовать в жюри, как и в предыдущих четырех сезонах, будет поп-король Филипп Киркоров. Его появление на экране в шоу «Маска» станет первым после скандальной вечеринки у Насти Ивлеевой.

Напомним, после похода в гости к Ивлеевой номера с участием Филиппа Киркорова были вырезаны из новогодних телевизионных программ.

По материалам kp.ru

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