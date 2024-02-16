Из-за заболевшего артиста «Сватов» Федора Добронравова отменили спектакль

В Москве, в культурном центре ЗИЛ был отменен спектакль с участием звезды сериала «Сваты» Федора Добронравова. Зрителям, собравшимся 14 февраля ради того, чтобы увидеть знаменитость, объявили, что выступление не состоится. В качестве причины озвучили резкое ухудшение состояния здоровья Федора Добронравова.

Помощница артиста чуть позже подтвердила, что 62-летний Федор Добронравов, действительно, заболел. И, скорее всего, не выйдет на сцену в ближайшее время.

Что именно случилось с артистом, неизвестно. Сам Федор Добронравов, обычно охотно общающийся с прессой и поклонниками, на этот раз на связь не выходит.

Стоит напомнить, что сообщения о проблемах со здоровьем у Федора Добронравова появляются не впервые. В самом начале года была информация о том, что артист был экстренно госпитализирован. Известно также, что в 2018-м году Добронравов перенес инсульт.

По материалам KP.RU

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