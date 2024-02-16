Только что родившая жена Тарасова Костенко вышла на связь: «Вот лежим с маленьким Дмитриевичем»

Жена бывшего футболиста и экс-супруга Ольги Бузовой Дмитрия Тарасов, вышла на связь с подписчиками после родов. Модель Анастасия Костенко накануне в четвертый раз стала мамой.
На видео в своем микроблоге она поблагодарила всех, кто поздравил ее и мужа с рождением сына, а также сообщила, что у нее нет времени, чтобы отвечать всем. Все-таки многодетная мать!
«Друзья, всем спасибо за поздравления! Физически тяжело всем ответить. Тем более, дел невпроворот, все-таки я уже многодетная мама. Приходится многое дистанционно решать. Все хорошо! Вот лежим мы с маленьким Дмитриевичем. Только что была процедура электромагнитная», — поделилась Анастасия Костенко.
Анастасия Костенко с новорожденным сыном. Фото: соцсети Анастасии Костенко
Напомним, у Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова теперь четверо детей - две дочери и два сына. Для экс-футболиста новорожденный малыш стал пятым по счету ребенком, у спортсмена есть дочь-подросток от первого брака.