Татьяна Мусульбес из «Дома-2» отказалась от занятий спортом вместе с Ромой Капаклы

Бывшая участница проекта «Дом-2» Татьяна Мусульбес косвенно подтвердила свою беременность от Романа Капаклы. Всегда очень активная, обожающая танцы, йогу и спорт, Таня Мусульбес в последнее время резко отказалась от физических нагрузок.

Так, в микроблоге Таня Мусульбес призналась, что Рома Капаклы отправился на тренировку, а она вместо того, чтобы присоединиться к возлюбленному, осталась ждать его дома.

«Котенок ушел на тренировку, причем достаточно давно. Я сижу и жду. Перемыла посуду, разобрала чемоданы, разложила вещи, кучу дел переделала. С тренировки он так и не пришел. У меня разболелась голова, я голодная», — пожаловалась Таня Мусульбес подписчикам.

Позже, правда, она рассказала, что они с Ромой уже вместе и идут на ужин в ресторан.

Напомним, не так давно в Сети заговорили о беременности Тани Мусульбес от Ромы Капаклы. На фоне этих слухов ровно в первую годовщину начала их романа Капаклы сделал Мусульбес предложение.

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