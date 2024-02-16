Казарновская о том, как отдала мошенникам почти 900 тысяч рублей: «Я была мысленно между Бахом, Бетховеном и Чайковским»

Певица Любовь Казарновская, которую поклонники помнят не только по выступлениям, но и по судейству в шоу на Первом канале, стала жертвой мошенников.

Оперную диву развели на без малого миллион рублей. Сейчас этой историей занимается полиция, куда Казарновская обратилась с заявлением.

Певица рассказала, как такое стало возможным. Любовь Казарновская призналась, что мошенники обратились к ней ровно в тот момент, когда она была очень увлечена делом и ничего не стала перепроверять.

«Я была мысленно между Бахом, Бетховеном и Чайковским, у меня шел мастер-класс, во время которого меня стали донимать сообщениями. Я просто расслабилась и не перепроверила информацию», — поделилась Любовь Казарновская.

Напомним, мошенники взломали аккаунт хорошего знакомого Казарновской в телеграм-канале. В результате общения со злоумышленниками Любовь Казарновская перевела на их счет 895 тысяч рублей. Только после этого певица связалась со своим приятелем и узнала, что его взломали. После этого Любовь Казарновская отправилась в полицию.

По материалам MK.RU

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