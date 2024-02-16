Дима Билан во время своего концерта в «Крокусе»: «Это был тяжелый год. Я прошел очень много испытаний»

Известный исполнитель Димтрий Билан дал два концерта в «Крокусе». Оба они прошли при полном аншлаге. Дмитрий Билан во время выступлений был откровенен со своими поклонниками и исповедался даже перед прессой.

Дима Билан признался, что минувший год для него был очень непростым.

«Это был тяжелый год. Я прошел очень много испытаний, о которых не написано в прессе», — поделился Дмитрий Билан.

Музыкант не стал вдаваться в детали, лишь уточнил, что его ситуацию можно сравнить разве что с подъемом на Голгофу. Сейчас же, как дал понять Билан, все позади, и у него есть ощущение, что он спускается с этой горы. Дмитрий Билан сделал акцент на том, что события никак не связаны с его творческой деятельностью и общественными делами.

«Это личные, абсолютно личные вещи», — добавил Дмитрий Билан.

По материалам KP.RU.

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