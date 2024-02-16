Алиана Устиненко из «Дома-2» отмечает годовщину знакомства с отцом дочери: «Скоро станем многодетной семьей»

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко отмечает четырехлетнюю годовщину знакомства с отцом своей маленькой дочери Микаэллы. В микроблоге Алиана Устиненко посвятила обширную публикацию своим отношениям с избранником по имени Максим Меченком.

Она уверяют, что им удалось построить настоящую семью, которая в этом году станет больше еще на одного человека. Алиана Устиненко сейчас беременна, совсем скоро она станет мамой в третий раз.

«Мы встретились, когда нам было по 26 лет. А теперь нам по 30, и совсем скоро мы станем многодетной семьей», — написала в микроблоге Алиана Устиненко.

Некоторые подписчики тут же напомнили Алиане, что ее семья таковой считаться не может, поскольку она и Максим не в браке. Пользователи полагают, что мужчина таким образом демонстрирует Устиненко, что она не может на него рассчитывать. Алиане предрекают большие проблемы в будущем и высоко оценивают ее шансы остаться одной с тремя детьми на руках.

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