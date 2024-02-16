Экс-участницу шоу «Пацанки» Диану Янголенко на два месяца отправили в СИЗО за сбыт запрещенных веществ

Бывшая участница шоу «Пацанки» Диана Янголенко, приехавшая в Санкт-Петербург 14 февраля, уже 16 февраля угодила за решетку. По решению Выборгского суда Северной столицы, девушка отправилась в СИЗО на два месяца.

Диана Янголенко проведет за решеткой как минимум до 13 апреля. Повод — попытка сбыта запрещенных веществ.

Как сообщается, Диану Янголенко задержали в апартаментах дома на Толубеевской улице Санкт-Петербурга с шестью граммами марихуаны в тот момент, когда девушка искала покупателя на свой товар.

Напомним, в декабре 2023 года Диана Янголенко уже попадала в эпицентр внимания общественности и СМИ. Тогда девушка инсценировала собственную смерть. Экс-участницу реалити-шоу оплакивали поклонники, как вдруг в ее микроблоге появилось видео, опровергающее кончину.

По материалам KP.RU

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