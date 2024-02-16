Певица Лолита о своей пенсии в 23 тысячи рублей: «Содержу семью на честно заработанные и отложенные»

60-летняя певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская озвучила размер своей пенсии в ответ на хейт в Сети. Звезду некоторые пользователи обозвали бабкой.

Та признала, что уже давно пенсионерка, и рассказала, что получает пенсию ежемесячно в размере 23 тысячи 856 рублей 55 копеек. Вместе с тем Лолита Милявская заявила, что у нее имеются кое-какие накопления, которые и помогают ей жить безбедно.

«Хорошо, что я помогаю людям и содержу семью на честно заработанные и отложенные», — уточнила Лолита Милявская.

Для всех интересующихся Лолита Милявская уточнила, что долгов по налогам у нее нет.

Напомним, после участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой были отменены выступления Лолиты Милявской. Не будет и гастрольного тура певицы по стране, посвященного ее 60-летию.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».