Настю Ивлееву не стали вырезать из сериала «Министерство всего хорошего»

Телеведущую, актрису и блогера Анастасию Ивлееву не стали убирать из каста нового сериала «Министерство всего хорошего» после скандальной вечеринки, которую та организовала в канун нового, 2024 года.

Продюсер сериала, который выйдет на экраны в этом году, заверила, что информация об удалении из фильма Ивлеевой, ложна.

«Эта новость не соответствует действительности. Опровергаю», — сказала продюсер сериала «Министерство всего хорошего» Екатерина Кононенко.

Напомним, после вечеринки, обернувшейся грандиозным скандалом, Настю Ивлееву начали отменять. С Ивлеевой разорвали контракты крупные рекламодатели, ей начали искать замену в двух сериалах и одной полнометражной ленте. Появлялась информация и о том, что Настю Ивлееву вырежут из нового сериала «Министерство всего хорошего».

По материалам телеграм-канала Super

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».