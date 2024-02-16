Степан Меньщиков из «Дома-2» появится в новом шоу на телеканале «Пятница!»

В первый день весны, первого марте, на телеканале «Пятница!» стартует новое реалити-шоу под названием «Выживалити». Его участники будут жить в лагере, где будут проходить испытания в режиме 24/7.

Выглядит это примерно так: хочешь в туалет — сначала разгадай код на двери, планируешь улучшить свой быт — победи в состязании. Авторы шоу на выживание утверждают, что это будут испытания не только на физическую выносливость, но и на психологическую стабильность.

За победу в шоу «Выживалити» полагается приз в десять миллионов рублей. Бороться за него будут участники известных реалити-шоу других каналов.

Среди них Юлия Гаврилина, участвовавшая в шоу ТНТ «Звезды в Африке», победитель «Битвы экстрасенсов» Свами Даши, победительница шоу «Пацанки» Анна Горохова, отметится на «Пятнице!» и герой проекта «Дом-2» Степан Меньщиков.