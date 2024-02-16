Жена Петросян Брухунова из Китая отреагировала на сообщения о его госпитализации: «Это фейки»

34-летняя жена 78-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова провела несколько дней в Китае. Ее отъезд совпал с госпитализацией знаменитого мужа и проведением у него операции.

Все это время Татьяна Брухунова выходила на связь с подписчиками в микроблоге, стараясь не касаться темы, связанной с Евгением Вагановичем. Только сейчас она решила отреагировать на новости о госпитализации мужа.

В микроблоге она разместила скрины изданий с яркими заголовками «Петросян разбился в Москве», «Отек и срочная операция», заявив, что информация не соответствует действительности.

«Все это фейки», — написала Татьяна Брухунова.

Молодая женщина дала понять, что уже через несколько часов воссоединится с мужем. Татьяна Брухунова разместила фото, которое сделала в салоне самолета, сообщив, что ей пора возвращаться домой.

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