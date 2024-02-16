Звезда «Дома-2» Александр Фаломин впал в кому во время празднования Дня всех влюбленных

Экс-участник проекта «Дом-2» Александр Фаломин впал в кому во время празднования Дня всех влюбленных. У мужчины диагностировали сильную передозировку наркотиками, пишет Telegram-канал Mash.
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На место произошедшего вызвали бригаду скорой помощи. Медики в буквальном смысле подобрали 41-летнего экс-участника телестройки на улице в столичном районе Солнцева. Мужчина, как сообщают очевидцы, бредил, буянил, находясь в состоянии выраженного психомоторного возбуждения. Экс-участника проекта «Дом-2», который также заявлял о себе как о полупрофессиональном бодибилдере, доставили в больницу. Его тут же подключили к ИВЛ.
Позже у Александра Фаломина взяли анализы, которые показали, что он чуть не умер от передозировки, смешав несколько видов запрещенных веществ. После проведенной терапии состояние мужчины заметно улучшилось. Его жизни ничего не угрожает. Сам Александр никаких комментариев не дает.
Подоспевшие вовремя врачи, по сути, спасли жизнь молодого мужчины. Кто на тот момент был рядом с Фаломиным, также не уточняется. Какое-то время он проведет в больнице. Врачи оказали пациенту всю необходимую помощь. Он находится в сознании. Поклонники обеспокоены состоянием экс-участника телестройки. Многие удивлены тем, что в его анализах нашли наркотики, да еще и разные.