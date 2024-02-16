Звезда «Дома-2» Александр Фаломин впал в кому во время празднования Дня всех влюбленных

Экс-участник проекта «Дом-2» Александр Фаломин впал в кому во время празднования Дня всех влюбленных. У мужчины диагностировали сильную передозировку наркотиками, пишет Telegram-канал Mash.

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На место произошедшего вызвали бригаду скорой помощи. Медики в буквальном смысле подобрали 41-летнего экс-участника телестройки на улице в столичном районе Солнцева. Мужчина, как сообщают очевидцы, бредил, буянил, находясь в состоянии выраженного психомоторного возбуждения. Экс-участника проекта «Дом-2», который также заявлял о себе как о полупрофессиональном бодибилдере, доставили в больницу. Его тут же подключили к ИВЛ.