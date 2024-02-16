Наталья Рагозина вернулась к работе на ТВ после смерти мужа

Не так давно Наталья Рагозина потеряла мужа. Он скоропостижно ушел из жизни. Однако 47-летняя чемпионка по боксу не стала впадать в депрессию. Спасительным кругом для спортсменки стала работа. В ближайшее время Наталья Рагозина вернется на ТВ. Она снимается в седьмом сезоне проекта «Удивительные люди» на телеканале «Россия».

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В кресле жюри популярного шоу окажется и хореограф Евгений Папунаишвили, популяризатор научных изданий Александр Пушной и профессор Василий Ключарев. В качестве ведущего выступит Артем Варгафтик.