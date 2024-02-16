Наталья Рагозина вернулась к работе на ТВ после смерти мужа

Не так давно Наталья Рагозина потеряла мужа. Он скоропостижно ушел из жизни. Однако 47-летняя чемпионка по боксу не стала впадать в депрессию. Спасительным кругом для спортсменки стала работа. В ближайшее время Наталья Рагозина вернется на ТВ. Она снимается в седьмом сезоне проекта «Удивительные люди» на телеканале «Россия».
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В кресле жюри популярного шоу окажется и хореограф Евгений Папунаишвили, популяризатор научных изданий Александр Пушной и профессор Василий Ключарев. В качестве ведущего выступит Артем Варгафтик.
Евгений Папунаишвили в отличие от Натали Рагозиной уже поделился своими впечатлениями, заявив, что ждет от седьмого сезона проекта «Удивительные люди» того же потрясающего эффекта, как и от первого, второго и всех других сезонов. Евгений не стал скрывать, что чувствовал себя ребенком, который всему удивлялся и восхищался. Папунаишвили уточнил, что ему важно подпитываться энергией от участников и в ответ делиться с ними своими эмоциями. То, что Евгений часто видит на съемках, он потом пересказывает своим друзьям. Эту передачу он считает удивительным проектом.
По материалам «СтарХит»