«На затылке копна чужих волос? Лицо подтянуто — есть угол молодости»: как сейчас выглядит 74-летняя Алла Пугачева

Алла Пугачева вот уже два года колесит по городам и весям: то вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным*, певица обосновалась в Израиле, то съездила в Латвию, то побывала на Кипре, там в городке Лимассол у артистки есть свои апартаменты.
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В День всех влюбленных Максим Галкин поделился редким свежим фото Алла Пугачевой, показав ее с новой прической. Многие удивились, как молодо и свежо выглядит Примадонна. За границу певица уехала вместе с детьми — двойняшками Гарри и Лизой. Те, по слухам, учатся дистанционно.
Алла Пугачева только молодеет. Фото: соцсети, скриншот
А вот что пишут в Сети о том, как сейчас выглядит Примадонна. Многие уверены, что Алла Пугачева не отказывала себе в пластике, уж больно молодо она выглядит для своих лет.
«На затылке копна чужих волос? Лицо подтянуто — есть угол молодости», — пишет mila.al.
«Боже, Алла Борисовна, какая вы красивая! Эталон женственности!» — добавила viktoria__david.
«Боже! Как она прекрасна! Счастливый тот человек, которого она называет другом! Алла Борисовна, мы с вами и все без слов понимаем! Любим вас очень! Очень», — отметил _temuka.
«Наша Аллочка, наша легенда! Передайте Алле Борисовне, что мы слушаем ее песни, и на душе становится теплее», — восхищается holga_pravosudova.
«Я вот смотрю и любуюсь вами. Я очень рада, что у нее есть мужчина, который смог сделать ее счастливой, это дорогого стоит!» — добавила zasedateleva__elena.
«От прежней Пугачевой ничего не осталось...» — заметила ritylja8.
«Скоро моложе Лизы отфотошопят», — шутит bellissong_.
«Красивая и нежная! Пусть ваша любовь будет бесконечна», — уточнила irina_k0r0leva.
«Вот это отфотошопили, моложе дочки Лизы», — подметила nelliivasenko.
Нашлись те, кто считает, что Алла Пугачева переборщила с фотошопом. Возможно, в этом ей помог муж Максим Галкин. Примадонна как-то просила его улучшить вид ее лица, чтобы поклонники не увидели морщинок.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.