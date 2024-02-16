«На затылке копна чужих волос? Лицо подтянуто — есть угол молодости»: как сейчас выглядит 74-летняя Алла Пугачева

Алла Пугачева вот уже два года колесит по городам и весям: то вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным*, певица обосновалась в Израиле, то съездила в Латвию, то побывала на Кипре, там в городке Лимассол у артистки есть свои апартаменты.

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В День всех влюбленных Максим Галкин поделился редким свежим фото Алла Пугачевой, показав ее с новой прической. Многие удивились, как молодо и свежо выглядит Примадонна. За границу певица уехала вместе с детьми — двойняшками Гарри и Лизой. Те, по слухам, учатся дистанционно.