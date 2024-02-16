Директор «Ленкома» Марк Варшавер подхватил бронхопневмонию

В пятницу, 16 февраля, стало известно о том, что директор московского театра «Ленком» Марк Варшавер почувствовал себя плохо. На тот момент он находился в своей квартире в Москве. Позже у него диагностировали бронхопневмонию, пишет Telegram-канал Mash.

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