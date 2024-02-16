Директор «Ленкома» Марк Варшавер подхватил бронхопневмонию

В пятницу, 16 февраля, стало известно о том, что директор московского театра «Ленком» Марк Варшавер почувствовал себя плохо. На тот момент он находился в своей квартире в Москве. Позже у него диагностировали бронхопневмонию, пишет Telegram-канал Mash.
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Сам Марк Варшавер пока никаких подробностей не сообщил, уточнив, что чувствует себя лучше и собирается выйти на работу. Известно, что последние пять дней директор «Ленкома» находится дома, у него высокая температура, есть боли в области грудины, кашель и слабость.
Также уточняется, что скорая приезжала к 76-летнему заслуженному театральному деятелю несколько раз. В первый раз медики обнаружили у Варшавера острый бронхит, а спустя некоторое время — воспаление небольших участков легких. При этом сообщается, что директор «Ленкома» отказался от госпитализации и предпочел остаться дома. Его здоровью ничего не угрожает. Варшавер дал понять, что идет на поправку.