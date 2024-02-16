Подруга королевы Камиллы заявила, что принц Гарри нагрубил мачехе в резиденции отца

Около недели назад принц Гарри побывал в гостях у своего отца короля Карла. Однако подробности этой встречи до сих пор бурно обсуждаются всеми без исключения. Так, к примеру, стали известны некоторые скандальные подробности приезда мужа Меган Маркл.

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Ранее сообщалось, что приезд принца Гарри якобы был связан с его желанием помириться с отцом, у которого нашли онкологическое заболевание. Но вместо того чтобы наладить отношение с родней, сын ныне покойной леди Дианы устроил очередную сцену. Подробностями поделилась подруга королевы Камиллы Петронелла Уайэтт в интервью для The Telegraph.