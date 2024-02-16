Подруга королевы Камиллы заявила, что принц Гарри нагрубил мачехе в резиденции отца

Около недели назад принц Гарри побывал в гостях у своего отца короля Карла. Однако подробности этой встречи до сих пор бурно обсуждаются всеми без исключения. Так, к примеру, стали известны некоторые скандальные подробности приезда мужа Меган Маркл.
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Ранее сообщалось, что приезд принца Гарри якобы был связан с его желанием помириться с отцом, у которого нашли онкологическое заболевание. Но вместо того чтобы наладить отношение с родней, сын ныне покойной леди Дианы устроил очередную сцену. Подробностями поделилась подруга королевы Камиллы Петронелла Уайэтт в интервью для The Telegraph.
Приятельница жены короля Карла заявила, что, едва прибыв в Лондон к отцу, принц Гарри тут же учинил скандал. Монарх в то время находился в своей резиденции Кларенс Хаус.
Появившись в доме короля Карла, его младший сын заявил, что будет разговаривать только с отцом, потребовав тем самым, чтобы его жена королева Камилла покинула апартаменты. Мачеха принца Гарри, по словам Петронеллы Уайэтт, оскорбилась таким замечанием, но виду не подала. Король Карл якобы также был неприятно удивлен выходкой сына. Их встреча продлилась всего 45 минут, после чего король Карл улетел с женой на вертолете в Сандрингем.
А принц Гарри уже на следующий день улетел в Америку к Меган Маркл и своим детям.
По материалам 7days