Волочкова предположила, что концертный зал сожгли из-за ее шоу: «Решили мне крылья подрезать»

Балерина Анастасия Волочкова принялась сокрушаться после случившегося в «Известия Холле». Стихия разбушевалась в помещении концертной площадки рано утром 15 февраля. Артистка переживает, что ее концерт под угрозой срыва. Дело в том, что там 25 февраля должно было пройти очередное выступление ее новой программы «Одержимость».

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Волочкова рвет на себе волосы, обращаясь в Telegram-канале к подписчикам за советом, что ей теперь делать и где выступать. Найти за столь короткий срок новую сцену сложно, а отменить выступление она не может. А в беседе с «Вечерней Москвой» артистка и вовсе предположила, что «Известия Холл» сожгли из-за нее.