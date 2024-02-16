Юрий Лоза придумал страшное наказание для Аллы Пугачевой и ее мужа: «Забыли, вычеркнули!»

Музыкант Юрий Лоза считает, что для уехавших из страны Аллы Пугачевой и Максима Галкина* самым страшным наказанием стало бы забвение. Уже два года пара живет в других странах. Сначала это был Израиль, теперь Кипр, то и дело напоминая о себе различными скандальными выходками или заявлениями. Теперь они рискуют лишиться имущества в России, поскольку законодатели решили наказывать подобных звезд конфискацией.

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Лоза уверен, что по-настоящему наказать таких, как Пугачева и ее пятый муж, можно только перестав их вспоминать.

«Когда говорят, давайте их лишим чего-нибудь, накажем за отъезд, я всегда говорю: вы наказать можете единственным способом — перестать о них говорить. Вот вы сейчас раскручиваете Пугачеву, беря у меня интервью и спрашивая о ней. Все, забыли, вычеркнули! Отряд не заметил потери бойца», — уверен музыкант.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам сайта aif.ru