Любовь Казарновскую развели мошенники почти на миллион рублей

Ежедневно от телефонных мошенников страдают сотни, а то и тысячи людей. И звезды — не исключение. Оперная певица Любовь Казарновская не смогла отличить правду от вымысла и попалась на уловки хитрых собеседников на том конце провода. Итог — минус 895 тысяч рублей накоплений.

Причем деньги аферистам Казарновская перечислила сама, предварительно сняв их со счета в банке. Ей позвонил мужчина, представился майором ФСБ, сообщил о незаконных операциях на счета террористических организаций и призвал ее помочь следствию.

По указаниям «майора», а также подключившегося позднее «сотрудника ЦБ», она поехала в банк и сняла накопления. Затем обратилась в другую финансовую организацию, где перечислила все деньги на счет, который ей указали собеседники.

По материалам Telegram-канала РЕН ТВ