Лера Кудрявцева рассказала, как именно сломала ногу: «Теперь знаю, что такое искры из глаз»

52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева несколько дней назад серьезно травмировалась, о чем пожаловалась подписчикам в Telegram. Пережив шок и пройдя стадию принятия случившегося, она вернулась к фолловерам с подробностями и, как и обещала, рассказала, при каких обстоятельствах случилось несчастье.

«На ровном месте! На репетиции. Был тракт (прогон) нашего номера. По сценарию я должна была выбежать на сцену и сделать три прыжка в сторону, — объяснила звезда. — Как сказал врач, бедро еще не вернулось на место, а нога уже приземлилась и произошло скручивание (ну, как я поняла, может, вообще не так поняла)».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

На сцену после неудачного приземления Кудрявцева рухнула с дикой болью. Дежуривший на площадке врач сразу оказал первую помощь теледиве. Ее увезли на МРТ, диагностика показала разрыв крестообразной связки и перелом кости.

«Теперь я точно знаю, что такое искры из глаз, — поделилась звезда и сообщила о неизбежном: — Кресты надо только оперировать. Берут сухожилия из другого колена или голени и привинчивают титановыми шурупами».

Сейчас Кудрявцева едва передвигается на костылях, в основном находится в лежачем положении. Когда отек спадет, отправится на операцию, а затем — на реабилитацию.