Бикбаев заявил, что в шоу «Один в один!» Стоянову пришлось вывести его из себя: «Ты же в телепроекте. Нам говорят, что говорить»

Дмитрий Бикбаев стал популярным после участия в «Фабрике звезд». Он успел обзавестись армией поклонников, когда гастролировал с Владом Соколовским в составе группы «БиС». А вот потом Дмитрий стал актером и теперь руководит театром в Москве.

Он пришел к Яне Чуриковой, которой рассказал о своей жизни. Также артист прояснил ситуацию, которая случилась в шоу «Один в один!», в котором он участвовал. Зрители увидели, как он после критики членов жюри бросил микрофон и просто ушел со сцены. Но Дмитрий пояснил, что там случился конфликт, который подстроили продюсеры.

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