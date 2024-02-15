Бикбаев заявил, что в шоу «Один в один!» Стоянову пришлось вывести его из себя: «Ты же в телепроекте. Нам говорят, что говорить»

Дмитрий Бикбаев стал популярным после участия в «Фабрике звезд». Он успел обзавестись армией поклонников, когда гастролировал с Владом Соколовским в составе группы «БиС». А вот потом Дмитрий стал актером и теперь руководит театром в Москве.
Он пришел к Яне Чуриковой, которой рассказал о своей жизни. Также артист прояснил ситуацию, которая случилась в шоу «Один в один!», в котором он участвовал. Зрители увидели, как он после критики членов жюри бросил микрофон и просто ушел со сцены. Но Дмитрий пояснил, что там случился конфликт, который подстроили продюсеры.
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«Там меня действительно серьезно всколыхнули. Я ничего не орал. Это то, что хотели показать телевизионные продюсеры. Я просто не выдержал натиска со стороны ведущих.
Потом вышел Стоянов, достал наушник и сказал: «Дима, ты же в телевизионном проекте. Нам говорят, что говорить. Нас просили тебя довести любой ценой, а ты непробиваемый. Вот мы тебя и доводили». Дальше он меня успокоил, и я вернулся обратно в кадр дописывать программу. Им нужны были эмоции», — рассказал он в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».