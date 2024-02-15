«Кажется, что вы удерживаете его в заложниках»: россияне отреагировали на редкие кадры Марины Кравец с мужем

Марина Кравец призналась в любви мужу. Фото: соцсети Марины Кравец

В День всех влюбленных Марина Кравец впервые за много лет показала фото с мужем и дочкой. Россияне заметили, что спустя 18 лет брака у экс-участника КВН нет улыбки на лице.

Марина Кравец давно стала медийной персоной. Она является  резидентом Comedy Club больше 13 лет. Примечательно, что актриса старается скрывать личную жизнь. Однако известно, что она состоит в браке с бывшим участником КВН Аркадием Водаховым. 

Он был генпродюсером телеканала ТНТ до 2021 года и директором телеканала ТНТ4. У пары растет дочка Вероника, которая появилась на свет в 2020 году. А недавно Кравец перестала скрывать, что снова беременна. Перед Новым годом звезда пришла в «Шоу Воли», где ее поздравила со скорым пополнением Ольга Бузова. Хотя благодаря объемным нарядам живот у артистки не видно. 

Марина Кравец станет мамой во второй раз. Фото: кадр из «Шоу Воли»

Обычно в соцсетях Марина делится кадрами со съемок или рассказывает о новых проектах. Но 14 февраля она решила выложить редкие семейные кадры. Актриса позировала на них со своим мужем. Однако Аркадий выглядел грустным и даже ни на одном снимке не улыбнулся. Также звезда показала и свою повзрослевшую дочку. Она нахмурилась и открыла рот, сидя на руках у своих родителей. 

«Вместе мы уже почти 18 лет, а по ощущениям 3,5–4 года. Обожаю! Люблю тебя, муж мой!» — написала Кравец.

Подписчики стали бурно реагировать на кадры. Одни отметили, что Вероника — копия мамы. Другие удивились, что у артистки возлюбленный такой грустный. 

Марина Кравец счастлива в браке 18 лет. Фото: соцсети Марины Кравец

«На большинстве фотографий кажется, что вы удерживаете его в заложниках», — пошутила larisa_serdiuk.

«Почему у него лицо почти везде недовольное?» — удивилась neeezivwit. 

«Выглядите супер. Но у мужа такой холодный безразличный взгляд, удивительно», — согласилась viktory180377.

«Остальным мужчинам остается ему только завидовать», — заявила nerowolfe2020. 

«Марина, почему ваш муж грустный? Есть его фото с рыбалки?» — спросил subarist555.

«Подтверждаю, почти 18, прекрасно помню азы зарождающихся чувств», — написал sevamoskvin.

«Красивая пара! Аркадий серьезный, такое ощущение, что он улыбку Марине одолжил, и теперь она за двоих улыбается», — высказался maksimso78.

«Марина, вы прекрасны! С такой женой не до улыбок, нечего конкурентам зырить, все правильно», — сказала karlsson_fru.

Марина Кравец долгое время скрывала дочку. Фото: соцсети Марины Кравец

Отметим, что в шоу Павла Воли Марина признавалась, что у нее воспитание дочки в приоритете. Она также без раздумий сделала выбор, когда ее спросили, что она выберет мужа или карьеру. 

«Карьера мужа, потому что, дай Бог, если у него в карьере все хорошо, то и у меня сложится!» — заявила актриса. 

О своем возлюбленном она говорила только восхищенно. 

«Прежде всего он замечательный человек, какой-то невероятный папа нашей дочки и просто настоящий мужчина», — утверждала Кравец. 

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Пока не известно, мальчика или девочку ждет пара. Артистка маскирует изменения в фигуре. По всей видимости, она уедет в декрет, когда срок уже будет большой. В  этом году ей исполнится 40 лет. 

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