«Кажется, что вы удерживаете его в заложниках»: россияне отреагировали на редкие кадры Марины Кравец с мужем

Марина Кравец давно стала медийной персоной. Она является резидентом Comedy Club больше 13 лет. Примечательно, что актриса старается скрывать личную жизнь. Однако известно, что она состоит в браке с бывшим участником КВН Аркадием Водаховым.
Он был генпродюсером телеканала ТНТ до 2021 года и директором телеканала ТНТ4. У пары растет дочка Вероника, которая появилась на свет в 2020 году. А недавно Кравец перестала скрывать, что снова беременна. Перед Новым годом звезда пришла в «Шоу Воли», где ее поздравила со скорым пополнением Ольга Бузова. Хотя благодаря объемным нарядам живот у артистки не видно.
Марина Кравец станет мамой во второй раз. Фото: кадр из «Шоу Воли»
Обычно в соцсетях Марина делится кадрами со съемок или рассказывает о новых проектах. Но 14 февраля она решила выложить редкие семейные кадры. Актриса позировала на них со своим мужем. Однако Аркадий выглядел грустным и даже ни на одном снимке не улыбнулся. Также звезда показала и свою повзрослевшую дочку. Она нахмурилась и открыла рот, сидя на руках у своих родителей.
«Вместе мы уже почти 18 лет, а по ощущениям 3,5–4 года. Обожаю! Люблю тебя, муж мой!» — написала Кравец.
Подписчики стали бурно реагировать на кадры. Одни отметили, что Вероника — копия мамы. Другие удивились, что у артистки возлюбленный такой грустный.
Марина Кравец счастлива в браке 18 лет. Фото: соцсети Марины Кравец
«На большинстве фотографий кажется, что вы удерживаете его в заложниках», — пошутила larisa_serdiuk.
«Почему у него лицо почти везде недовольное?» — удивилась neeezivwit.
«Выглядите супер. Но у мужа такой холодный безразличный взгляд, удивительно», — согласилась viktory180377.
«Остальным мужчинам остается ему только завидовать», — заявила nerowolfe2020.
«Марина, почему ваш муж грустный? Есть его фото с рыбалки?» — спросил subarist555.
«Подтверждаю, почти 18, прекрасно помню азы зарождающихся чувств», — написал sevamoskvin.
«Красивая пара! Аркадий серьезный, такое ощущение, что он улыбку Марине одолжил, и теперь она за двоих улыбается», — высказался maksimso78.
«Марина, вы прекрасны! С такой женой не до улыбок, нечего конкурентам зырить, все правильно», — сказала karlsson_fru.
Марина Кравец долгое время скрывала дочку. Фото: соцсети Марины Кравец
Отметим, что в шоу Павла Воли Марина признавалась, что у нее воспитание дочки в приоритете. Она также без раздумий сделала выбор, когда ее спросили, что она выберет мужа или карьеру.
«Карьера мужа, потому что, дай Бог, если у него в карьере все хорошо, то и у меня сложится!» — заявила актриса.
О своем возлюбленном она говорила только восхищенно.
«Прежде всего он замечательный человек, какой-то невероятный папа нашей дочки и просто настоящий мужчина», — утверждала Кравец.
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Пока не известно, мальчика или девочку ждет пара. Артистка маскирует изменения в фигуре. По всей видимости, она уедет в декрет, когда срок уже будет большой. В этом году ей исполнится 40 лет.