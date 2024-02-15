«Кажется, что вы удерживаете его в заложниках»: россияне отреагировали на редкие кадры Марины Кравец с мужем

Марина Кравец давно стала медийной персоной. Она является резидентом Comedy Club больше 13 лет. Примечательно, что актриса старается скрывать личную жизнь. Однако известно, что она состоит в браке с бывшим участником КВН Аркадием Водаховым.

Он был генпродюсером телеканала ТНТ до 2021 года и директором телеканала ТНТ4. У пары растет дочка Вероника, которая появилась на свет в 2020 году. А недавно Кравец перестала скрывать, что снова беременна. Перед Новым годом звезда пришла в «Шоу Воли», где ее поздравила со скорым пополнением Ольга Бузова. Хотя благодаря объемным нарядам живот у артистки не видно.