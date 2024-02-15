Дмитрий Бикбаев признался, что выкрал и сжег свой контракт с Константином Меладзе: «Это удивительные ощущения»

Дмитрий Бикбаев давно не поет. Он стал актером и режиссером. Бывший участник «Фабрики звезд» руководит театром в Москве. Он пришел к Яне Чуриковой, которая даже не сразу узнала популярного в 2000-х исполнителя. Бикбаев вспомнил, как снимался в шоу, рассказал об отношениях с Владом Соколовским и как хотел ему помочь начать сольную карьеру. По словам артиста, он постоянно чувствовал себя лишним, в том числе в группе «БиС».

И когда коллектив уже находился на грани распада, Дмитрий решил покинуть ее, чтобы позволить Владу стать сольным исполнителем. По словам певца, тогда он не подозревал, что у продюсера Константина Меладзе начнется затяжной творческий кризис и он обманет Соколовского. Сам же Бикбаев просто выкрал свой контракт.

«Мне в какой-то момент было тяжело внутри коллектива эмоционально. Ты как бедный родственник внутри богатой семьи. Они в достатке, а ты как-то вот. Я уже не мог мириться с этой ролью. Также я понимал, что театр набирает обороты, возможные спектакли. Здесь было две задачи. Во-первых, вырваться без последствий из этой конструкции, в которой есть Влад. Я его ни в чем не винил. Мы с ним помирились, хоть и не ругались», — отметил он.

«Я выкрал свой контракт и сжег его. Помните, рядом с «Останкино» был пруд? Сейчас его облагородили. Я выкрал контракт, поджег его и пустил по этому пруду. Это удивительные ощущения. Для меня этот пруд был местом силы. Когда-то это было мечтой», — пояснил артист в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».

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Он вспомнил, что оказался в кабинете генерального директора и дождался, когда был один, чтобы забрать контракт из папки. Дмитрий удивился, что никто потом не обнаружил пропажу.