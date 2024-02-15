Бикбаев ушел из группы «БиС», чтобы Меладзе сделал Соколовского сольным артистом: «Я не знал, что Константин Шотаевич его обманет»

Дмитрий Бикбаев раньше выступал в составе дуэта «БиС» с Владом Соколовским. Потом он стал режиссером и актером, связав свою жизнь стеатром. Теперь бывший участник «Фабрики звезд» дал интервью Яне Чуриковой. Он рассказал, что к нему относились не так, как к Соколовскому.

Артист напомнил, что с его коллегой песни могли записывать по шесть часов, а он обычно работал минут десять. Влад не стал утаивать, что к нему о носились хуже. Но он при этом хорошо относится к Соколовскому и в свое время постарался сделать все, чтобы не мешать его карьере.

Бикбаев вспомнил, что лишь один раз обратился к Константину Меладзе за помощью, но композитор ему отказал. При этом продюсер всегда был на связи с Соколовским. По словам певца, он хотел позволить коллеге стать счастливым и начать сольную карьеру, когда ушел из группы. Однако Дмитрий не знал, что Влада подведет продюсер.

«Я ему правда мешал, как пятая нога. Я не знал, что Константин Шотаевич его обманет. Мы с Владом общались. Получилось так, что Константин дал ему ненужные ожидания. Я был уверен, что я, уходя, все для Влада сделал правильно. Теперь у него есть продюсер. У него есть репертуар. Я все оставил и ушел. Но здесь я прогадал. Я не знал, что Костя будет находиться в творческом кризисе так долго и обманет Влада», — пояснил певец в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».

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По словам Дмитрия, на «Фабрике звезд» всем участникам говорили, за кого голосовать. И даже когда его прогнали, певец знал, что его вернут в проект.