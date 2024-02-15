Самойлова рассказала про срывы Джигана, когда отправила его в психбольницу: «Это не мой муж, а что-то непонятное вообще»

Три года назад Джиган едва не остался без семьи. Оксана Самойлова готова была развестись с мужем. И это при том, что у них только родился четвертый ребенок — долгожданный сын Давид. Роды прошли в США. Только теперь модель раскрыла подробности случившегося. Она решила дать интервью Иде Галич в ее передаче «Есть вопросики». Самойлова призналась, что это был второй раз, когда у ее мужа случился срыв из-за запрещенных веществ.

«Я никогда с этим не сталкивалась. Этого не показывают по телевизору. Первые недели две я вообще не понимала, что происходит. Ты смотришь на человека и видишь только оболочку. Это не Денис, это не мой муж, не Джиган, а что-то непонятное вообще. Слава Богу, были родители, нам удалось его привести в чувство, откапать. Потом родился Давид, и у него случился второй круг», — вспомнила бизнесвумен.

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Она рассказала, что ей пришлось накачать Джигана транквилизаторами, чтобы увезти его обратно в Россию. Потом она забрала у него телефон и оправила лечиться в психиатрическую клинику. Только спустя три месяца артист пришел в себя. Оксана подчеркнула, что простила его в последний раз. Она пояснила, что тогда поведение рэпера отразилось на их дочке Ариелле, которая стала ходить к психологу, так как получила травму.

Самойлова объяснила, что если они все же разведутся, то она останется для него близким человеком и будет во всем его поддерживать.