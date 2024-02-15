Актриса Селянская призналась, что аферисты обманули ее на 1,6 миллиона рублей

Мария Селянская рассказала, что стала жертвой аферистов. Ей позвонили на телефон 10 февраля. Неизвестный стал утверждать, что третьи лица пытаются совершить противоправные действия, пытаясь снять деньги с ее счетов. В итоге актриса была с мошенником на связи несколько дней. Она успела перевести 1 миллион 620 тысяч рублей со своих счетов на чужие. Только потом артистка осознала, что ее обманули. 14 февраля она написала заявление в полицию.

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После этого с Селянской была проведена объяснительная беседа. Полиция ей пояснила, как действуют жулики. Ей пришлось поговорить отдельно с участковым, с сотрудником уголовного розыска и с ответственным работником из отдела. Теперь Мария заверила, что больше не будет отвечать на звонки с незнакомых ей номеров, пишет «МК».