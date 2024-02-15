Волочкова объявила, что после пожара в «Известия-Холл» ее шоу состоится в ДК «Раменское»

Анастасия Волочкова переживала, что ее шоу «Одержимость» придется отменить. В ночь на 15 февраля в «Известия-Холле» произошел пожар. Артистка сразу сообщила о случившемся и попросила помощи в поиске нового места с большим экраном, где бы она могла выступить со своей постановкой.

И уже к вечеру было найдено спасение. Балерина записала видеообращение, в котором объявила, что 25 февраля, как и планировалось, ее шоу пройдет, но уже в Доме культуры «Раменское».

«Спасибо за то, что они поступили как люди и предоставили площадку, чтобы мы провели это шоу именно 25-го числа. Мы перепечатаем все пригласительные. Все приглашены бесплатно. И я хочу сказать спасибо администрации «Раменского» и всем, кто протянул руку поддержки», — произнесла Волочкова.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

По словам балерины, в шоу будут участвовать дети. Она снова позвала всех, кто ранее получил пригласительные в новый зал, где 1200 мест. Артистка выразила сожаление, что случился пожар.