Меган Маркл и принц Гарри дали фамилию Сассекс сыну Арчи и дочери Лилибет

Меган Маркл и принц Гарри давно отказались от своих королевских привилегий. Они живут в США, куда увели сына Арчи. Там родилась их дочка Лилибет. Бывшая пара британской монархии изначально не планировала будущее детей в рядах королевской семьи.

Сначала их первенец получил фамилию Маунтбэттен-Виндзор, как у дедушки и бабушки Гарри — принца Филиппа и Елизаветы II. Такая фамилия была дана их дочке. А когда престол занял Карл III, внуки короля сразу получили титулы принца и принцессы.

А теперь выяснилось, что когда прошла коронация в мае 2023 года, принц Гарри с женой поменяли фамилию наследников на Сассекс. Они отразили в ней титул, который носят.

«Они объединили свою семью», — заявил инсайдер из окружения пары, пишет Daily Mail.

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К слову, они решили повторить путь принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Их дети тоже получили титулы принцев и принцессы. Но в школе их зовут по титулу, который ранее носили супруги: Джордж Кембридж, Шарлотта Кембридж и Луи Кембридж.