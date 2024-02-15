Лоза усомнился, что Киркорову на телевидении объявляли бойкот: «Его хотели только припугнуть»

Филипп Киркоров больше месяце не снимался для ТВ. Ему объявили бойкот после того, как певец принял участие в вечеринке Насти Ивлеевой. Певца даже вырезали из всех новогодних эфиров. Но недавно стало известно, что артиста вернули на телевидении. Он примет участие в пятом сезоне шоу «Маска». Ситуацию прокомментировал Юрий Лоза. Он признался, что новость о возвращении короля отечественной эстрады его не удивила.

«А был ли бойкот? Может, его и не было. Может, его хотели только припугнуть. Мы же не знаем, какое было указание. Мы ничего не знаем. Я к этим структурам не отношусь, поэтому не имею представления, что там у них происходит», — высказался Юрий Эдуардович, пишет «МК».

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Он также подчеркнул, что ему не интересна эта тема. А вот сам Киркоров не комментировал то, что его вернули на телевидении. Но многие заметили, что стиль певца стал менее кричащим. Он предпочитает появляться в нарядах без страз и перьев.