Футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко стали родителями в четвертый раз

Анастасия Костенко на днях рассказала, что у нее наступила 38-я неделя беременности. Она ждала радостного события. И утром 15 февраля Дмитрий Тарасов привез жену в роддом «Лапино» в Москве. Он находился рядом с ней во время родов.
И уже вечером футболист объявил, что стал отцом снова. У пары родился сын. Его имя пока остается в тайне. Спортсмен опубликовал кадры из палаты. Он заснял малыша, который лежал в колыбельке, а также показал супругу, которая улыбалась и даже не выглядела уставшей.
«Друзья, все прошло хорошо! Чуть-чуть устал. Шеф лежит там, спит. Мама в порядке полном», — заявил Тарасов.
Напомним, что у супругов уже растет трое детей — Ева, Милана и Алексей. Также у футболиста есть дочка Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко. Порой бывшая жена судится с ним из-за алиментов. А вот своим подросшим наследникам от Костенко спортсмен уделяет все свободное время.