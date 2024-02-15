Футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко стали родителями в четвертый раз

Анастасия Костенко на днях рассказала, что у нее наступила 38-я неделя беременности. Она ждала радостного события. И утром 15 февраля Дмитрий Тарасов привез жену в роддом «Лапино» в Москве. Он находился рядом с ней во время родов.

И уже вечером футболист объявил, что стал отцом снова. У пары родился сын. Его имя пока остается в тайне. Спортсмен опубликовал кадры из палаты. Он заснял малыша, который лежал в колыбельке, а также показал супругу, которая улыбалась и даже не выглядела уставшей.