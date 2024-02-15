Футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко стали родителями в четвертый раз

Дмитрий Тарасов присутствовал на родах Анастасии Костенко. Фото: соцсети Анастасии Костенко

Бывший муж Ольги Бузовой сообщил, что у него родился еще один сын. Дмитрий Тарасов поделился кадрами из роддома.

Анастасия Костенко на днях рассказала, что у нее наступила 38-я неделя беременности. Она ждала радостного события. И утром 15 февраля Дмитрий Тарасов привез жену в роддом «Лапино» в Москве. Он находился рядом с ней во время родов. 

И уже вечером футболист объявил, что стал отцом снова. У пары родился сын. Его имя пока остается в тайне. Спортсмен опубликовал кадры из палаты. Он заснял малыша, который лежал в колыбельке, а также показал супругу, которая улыбалась и даже не выглядела уставшей. 

«Друзья, все прошло хорошо! Чуть-чуть устал. Шеф лежит там, спит. Мама в порядке полном», — заявил Тарасов. 

Напомним, что у супругов уже растет трое детей — Ева, Милана и Алексей. Также у футболиста есть дочка Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко. Порой бывшая жена судится с ним из-за алиментов. А вот своим подросшим наследникам от Костенко спортсмен уделяет все свободное время. 

Читайте также