Филипп Киркоров появился с другими членами жюри на презентации юбилейного сезона шоу «Маска»

15 февраля в Москве состоялась презентация нового сезона шоу «Маска». В этом году он стал юбилейным, пятым. Уже известно, что зрители увидят 14 новых героев. Будут маски Кукурузы, Матрешки, Змея Горыныча, Кактуса, Бабочки, Кота и даже Водяного.

Также будет нововведение: пятый член жюри каждый выпуск будет новым. Сначала кресло займет Дима Билан, потом Анатолий Цой, а остальные имена остались засекреченными. А вот основные члены жюри остались неизменными.

В студию вкатили торт Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и председатель жюри Филипп Киркоров. До последнего момента не было известно, сможет ли певец сниматься в шоу после вечеринки Насти Ивлеевой. Артист больше месяца находился в бойкоте у телевидения.

Но заменить короля отечественной эстрады оказалось невозможно. Он предстал в сиреневом костюме и очках. Киркорову понравилась прическа ведущего Вячеслава Макарова, который был с челочкой. Певец заверил, что обязательно попробует сделать прическу в таком стиле.

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«Юбилей — это всегда праздник. А там где «Маска», где этот замечательный проект, эти замечательные артисты, там всегда праздник. Это большая радость для всех нас. Потрясающая команда этого шоу от гримеров до продюсеров. Хочу выразить огромную надежду и благодарность за то, что вы нас смотрите. Пять лет — это срок!» — произнес Филипп Бедросович.

Напомним, что премьера нового сезона шоу «Маска» состоится 18 февраля на НТВ в 20:20.