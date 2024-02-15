Кота, Матрешку, Кукурузу и еще 11 героев увидят зрители в пятом сезоне шоу «Маска»

Уже 18 февраля состоится премьера юбилейнго сезона шоу «Маска». Презентация проекта прошла в онлайн-формате. В ней приняли участие яркие участники прошлых сезонов — от Ларисы Долиной и Иосифа Пригожина до Марка Тишмана.

Они поделились воспоминаниями и эмоциями, которые у них связаны с шоу. А потом ведущий Вячеслав Макаров предложил им угадать, кого из героев зрители увидят в пятом сезоне. Артисты доставали из ящика предметы и пытались догадаться, с каким персонажем они связаны. Оказалось, что всего 14 новых масок предстанут в новом сезоне.

Мотылек, Акула, Водяной, Арлекин, Енот, Матрешка, Кукуруза, Перец, Кактус, Горилла, Змей Горыныч, Бабочка, Щенок, Кот — в этих масках будут скрываться известные персонажи.

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Продюсер шоу пояснила, что самым тяжелым костюмом является Кукуруза, которая вылита из пластика, а вот самым легким стал Кактус, который весит меньше 10 килограммов. Многие костюмы будут меняться. Так, у Арлекина есть юбка, которая очень тяжелая и объемная, но во время проекта она будет меняться, чтобы номера смотрелись эффектнее.